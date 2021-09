Mercoledì sera la partita tra Juventus e Chelsea verrà trasmessa da Amazon Prime. Per la squadra bianconera, sarà un esordio sull'emittente streaming. A sua volta, ci sarà l'esordio di un ex Juve come opinionista. Si tratta di Patrice Evra, che andrà ad arricchire la rosa di giornalisti ed esperti che seguiranno il match, tra loro: ​Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola. A fare la telecronaca della partita: ​Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.