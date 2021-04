Lucas Vazquez lascerà il Real Madrid a fine stagione, essendo in scadenza di contratto e non avendo trovato l’intesa per il rinnovo. Il jolly dei Blancos è stato accostato anche alla Juventus in sede di mercato ed in Italia è seguito anche da Inter, Milan e Lazio. Dunque la Serie A lo sta seguendo da vicino, ma non è l’unico campionato che ambisce il 29enne: stando a quanto riporta ABC, sullo spagnolo c’è il forte interesse di Manchester United e Chelsea.