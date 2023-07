Giuntoli a Londra, subito dopo Juve-Milan. L'obiettivo sarà quello di arrivare alla definizione dell'affare Romelu. Con o più probabilmente senza la cessione anticipata di Dusan Vlahovic. La decisione di regalare Big Rom a Max Allegri è stata presa da tempo, quella di accontentarlo anche in assenza di una cessione tanto pesante è degli scorsi giorni: missione difficile, non impossibile. E se con Sebastien Ledure e Lukaku è tutto pronto, visto che la Juve tenterà la via del prestito senza quel margine di manovra che avrebbe garantito la partenza di un big come lo stesso Vlahovic. E poi?