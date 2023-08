L'ennesima storia estiva per Romelu. Le offerte giungono da diverse direzioni: l'Arabia, il Tottenham e la Juventus stessa sono coinvolte. Tuttavia, Lukaku ha un unico desiderio nella mente: indossare la maglia bianconera. L'eventuale accordo tra Chelsea e Juventus per il suo trasferimento è ciò in cui lui spera e crede. Ma solo il tempo dirà se questa speranza si materializzerà entro la fine dell'estate.Come racconta il Corriere dello Sport, i rapporti tra Chelsea e Lukaku sono tesi, e i Blues ora hanno messo in standby Vlahovic. La trattativa tra Chelsea e Juventus, che coinvolge anche Vlahovic e Lukaku, richiede tempo a causa della complessità e dell'entità economica dell'affare. Nonostante ciò, Lukaku sta concedendo alla Juventus il tempo necessario per far progredire le trattative.La Juventus richiede 30-35 milioni in contanti per Vlahovic, oltre alla cessione di Lukaku. Anche se il Chelsea non ha ancora accettato queste cifre, c'è la possibilità che lo faccia. La Juventus, con le uscite di questa estate, ha le risorse finanziarie per sostenere un tale investimento, sia in termini di trasferimento che di stipendio.