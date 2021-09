Solo due. Tutto il resto? Se ne poteva discutere. E' stato un mercato all'insegna delle occasioni, quello della. E mai come quest'estate si è sentito il peso di una programmazione dettata dai tempi e non dagli obiettivi. Seha inevitabilmente distratto tutti, la Juve è rimasta coerente sulla prima decisione presa all'alba della campagna trasferimenti: c'erano solo due incedibili, e da loro tutto il gruppo sarebbe ripartito.L'obiettivo della dirigenza, avallata da Allegri, è sempre stato quello di potersi sbarazzare di giocatori e ingaggi pesanti, ma di avere ben in testa il perno centrale della squadra. Uno degli incedibili era certamente Matthijs, con il Barcellona sempre in pressing e il Chelsea ad indagare, ma per questa stagione (almeno per questa) non c'è mai stata l'avvisaglia di un possibile addio dell'olandese, neanche con Raiola sempre più spesso dalle parti della Continassa. Poi? Poi c'è. Incedibile prima di Euro2020, figuriamoci dopo.Ecco, a proposito del Chelsea: sono stati i Blues a correre più veloci nella direzione dell'esterno. Persarebbe stato il rinforzo adatto, oltre al centravanti d'area (magari con Ziyech in uscita). Pure qui: la Juve non ha voluto sentire ragioni ed è ripartita esattamente dalla convinzione di inizio mercato: troppi sacrifici non sarebbero stati tollerati dalla squadra.