Stando ai colleghi di Calciomercato.com, la doppia trattativa procede a piccoli, piccolissimi passi. Sono pressochè quotidiani i contatti tra, al lavoro per capire se è possibile completare l'operazione che porterebbe in Inghilterra Dusane in bianconero Romelu. Per quanto riguarda il serbo, nello specifico, tra richiesta e offerta continuano a ballare almeno 15-20 milioni di euro, una distanza economica non indifferente, con ilche nel frattempo è tornato con forza alla finestra per preparare un eventuale assalto in caso di mancato accordo con Kylian. Per l'ex Inter, invece, alla Continassa rimane da capire se il prezzo è sempre quello dei 40 milioni di euro concordato nelle scorse settimane.- Da parte loro, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, i tifosi della Juve hanno già scelto: fosse per loro terrebbero Vlahovic, che rispetto a Lukaku ha 7 anni in meno e nelle ultime due stagioni ha segnato anche di più (43 gol contro 29, 0.49 contro 0.35 a partita). I numeri dicono che il classe 2000 ha fatto meglio anche per occasioni create (86 a 70), tiri totali (230 a 173) e tiri nello specchio (102 a 70). Detto ciò, la Vecchia Signora deve fare i conti con il bilancio e con le esigenze di gioco di Massimiliano, che da sempre preferisce elementi più esperti.