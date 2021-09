La gara di questa sera tra Juventus e Chelsea spalanca le porte al più vitruviano dei duelli. E' l'apertura di Tuttosport, che contrappone i due colossi della gara di Champions League di questa sera:. Loro due contro, per la quinta volta nell’anno solare. Da Juve-Inter a Belgio-Italia arrivando a Juve-Chelsea. E il quotidiano prosegue: "Una battaglia tutto muscoli ed agonismo che, però, racconta finora di un esito pressoché a senso unico. Il difensore bianconero e l’attaccante dei Blues, infatti, hanno condiviso il campo prima di questa sera per la bellezza di 503’ di gioco, in un feroce corpo a corpo da cui Lukaku non è mai uscito con una rete su azione nel taschino. In sette precedenti, vissuti con le maglie di Manchester United, Inter e Belgio, il 28enne di Anversa ha racimolato appena due reti e in entrambi i frangenti (a maggio in campionato contro la Juventus e a luglio nei quarti degli Europei contro l’Italia) su calcio di rigore. Per il resto, in bianconero come in azzurro, Chiellini ha sempre trovato il modo di anestetizzarne la vena realizzativa".