lanciato verso la porta, il suo tocco a tu per tu con Cech, la palla che termina la sua corsa in rete": questa una delle immagini proposte dal sito ufficiale dellaper riportare alla memoria dei tifosi una delle precedenti sfide dicontro il, che i bianconeri ritroveranno sul loro cammino domani sera all'Allianz Stadium, nella partita valida per la seconda giornata del girone della massima competizione europea. Allora era il 20 novembre 2012, sulla panchina della Juventus siedeva Antonioe i Blues erano i campioni in carica. Dopo il gol dinella prima frazione di gioco, i bianconeri raddoppiano nella ripresa con, per poi sigillare definitivamente il risultato - un secco 3 a 0 - con l'acuto di Giovinco nei minuti di recupero.