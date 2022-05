#Vrioni, in questa stagione in prestito al WSG Tirol, con 19 gol si è laureato capocannoniere, al pari di Karim Adeyemi, della Bundesliga austriaca



Bravissimo, Giacomo — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) May 29, 2022

L'attaccante dellaè stato in questa stagione in prestito alnellaaustriaca. Il giovane di proprietà bianconera è andato a segno per 19 volte, al pari di Karim Adeyemi che nella prossima stagione giocherà al Borussia Dortmund. Non tardano ad arrivare i complimenti della Juventus che ha voluto celebrarlo tramite il suo profilo Twitter.