Fin dal suo arrivo, e dalle sue prime comparsate in bianconero, Manuel Locatelli si è dimostrato imprescindibile per la Juventus. È lui, infatti, a dare quella qualità che, altrimenti, a centrocampo mancherebbe. Un fardello niente male, per un giocatore di 23 anni. L'ex Sassuolo, però, vanta già un'esperienza da veterano. Quella contro la Sampdoria, se dovesse giocare, come è probabile che sia, sarà, infatti, la 150esima presenza in Serie A.