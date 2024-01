Una bella vittoria quella della Juventus di Massimilianoieri sera contro il Sassuolo. I bianconeri tra le mura dello Stadium si sono imposti per 3-0 sui neroverdi di Alessio Dionisi. Una gara dal sapore speciale per Gleison, per il difensore brasiliano arrivato dal Torino la scorsa estate si è trattato infatti della presenza numero 50 con la maglia della Juventus. Un bel traguardo raggiunto.