Lascenderà in campo giovedì sera tra le mura dello Stadium contro il Frosinone, per la gara di Coppa Italia. Per Massimilianoperò si tratterà di un traguardo importante. Con quella contro i ciociari sarà la sua panchina numero 400 con la Juventus. Ricordiamo che Marcello Lippi si è fermato a quota 405 ed è stato uno storico condottiero della Vecchia Signora. Quello con più panchine bianconere però è Giovanni Trapattoni.