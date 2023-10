Si dice che non è tutto oro quello che luccica. Sarà anche vero, ma ciò che brilla in questo periodo alla Continassa ha sicuramente un grande valore. Sono sempre di più, infatti, iche stanno spiccando il volo dal quartier generale della, offrendo innanzitutto la possibilità alla Prima squadra di restare in casa propria quando si tratta di cercare rinforzi pronti all'uso, come in questa fase resa complicata da infortuni e squalifiche. Dall'8 marzo 2019, giornata che segnò il debutto in Serie A di Hans"salito" dall'allora Under 23, sono infatti 29 in tutto i ragazzi che, cresciuti in bianconero, hanno avuto chance preziose nel massimo campionato e in Coppa Italia ma anche, in alcuni casi, in Champions League.- I più noti sono sicuramente i vari Nicolò, Fabio, Samuel, Matiased Enzo, tutti nati dal 2001 al 2003. A loro, però, si aggiungono tanti altri ragazzi che, dopo la formativa esperienza in Serie C con lae qualche comparsa tra i "grandi", si stanno ora affermando altrove: parliamo per esempio di Hamza, Radue Alessandro, venduti rispettivamente a Lecce, Genoa e Cagliari, ma anche di Tommaso, Alessandroe Nikola, tuttora di proprietà della Juve che li ha mandati in prestito in Serie B tra Pisa, Lecco e Cremonese, per consentire loro di trovare più spazio e proseguire nel loro percorso di crescita. Finora Massimiliano, di cui erroneamente si dice che abbia una scarsa propensione a lanciare i giovani, ha fatto esordire sedici di loro nelle due esperienze in panchina; Maurizione aveva schierati sei e Andreasette.- E ora la storia continua, con i riflettori tutti puntati su Kenane Dean: se il primo ha già debuttato anche con la Nazionale maggiore turca, oltre che con la Juve, il secondo ha avuto la grande occasione di calcare il palcoscenico di San Siro nel finale di una gara delicata come quella di domenica scorsa contro il Milan, in cui si è subito fatto apprezzare per la calma e la personalità. Il prossimo, adesso, potrebbe essere il centrocampista classe 2005 Joseph, di fatto già "promosso" in Prima squadra per via della contestuale assenza di Nicolò Fagioli e Paul Pogba. Domani, quindi, potrebbe toccare a lui, ma dopodomani ci sarà già spazio per un altro. Perché nel proprio vivaio - o "Next Gen" che dir si voglia - la Juve ci crede davvero, e Allegri in primis.