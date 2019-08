Come riporta La Repubblica, la Juve ha un tesoretto pronto ad essere investito per rinforzare la linea d’attacco. Se ai 30 milioni fruttati dalla cessione di Moise Kean si sommano gli introiti relativi alle partenze di Audero, Favilli, Rogerio, Cerri, Sturaro, Orsolini e Mancuso si raggiunge la cifra di 70-80 milioni di euro pronta ad essere dirottata alla Fiorentina per Federico Chiesa. Il giocatore, classe 1997, ha già trovato da tempo un accordo con la dirigenza bianconera ma ha trovato il muro alzato da parte del neo patron viola Rocco Commisso. La Juve si muove per abbattere quel muro e regalare ai propri tifosi uno dei prospetti più intriganti del calcio italiano.