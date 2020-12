Una vera e propria tegola si è abbattuta sulla Serie A. Secondo quanto riportato da Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, una circolare odierna dell'Agenzia delle Entrate ha bloccato gli effetti del decreto fiscale, che porta uno sconto ingente - pari al 50% - per i calciatori con regolare contratto pluriennale. E la situazione non si sbloccherà fino all'emanazione del decreto attuativo atteso da oltre un anno e mezzo.



PALLA AL GOVERNO - Tocca al Governo, dunque. Avere innanzitutto la forza di emanarlo. Con il Decreto Crescita, infatti, la Juve ha avallato le trattative degli ultimi due anni: da Rabiot a Ramsey, passando per De Ligt e Morata. E adesso? Si attendono chiarimenti...