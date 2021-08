Il gol contro il Monza nel Trofeo Berlusconi ha aperto una porta sul futuro di. Classe 2001 arrivato nel 2019 dal Perugia per 600mila euro, nasce trequartista ma si è spostato qualche metro più indietro giocando sia da regista che da mezz'ala. Allegri lo studia da vicino, sul giocatore c'è mezza Serie B con tanti club che hanno già contattato la Juve per averlo in prestito. L'ultima parola sarà di Allegri, non è escluso che possa rimanere alla Juve.