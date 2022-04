29









"Juve, che succede? Alle 21 a Torino il ritorno della semifinale con la Fiorentina, intanto tengono banco gli interventi social di Lapo e la presenza sempre più frequente di Del Piero". E' quanto scrive Tuttosport in prima pagina nell'edizione odierna. Ma il quotidiano aggiunge e approfondisce: "Il popolo juventino si fa mille domande sul futuro e il motivo è presto detto". Prima i tweet di Lapo Elkann, poi la presenza sempre più frequente di Alessandro Del Piero, arrivato allo Stadium dieci anni dopo la standing ovation per l’ultima partita con la Juve e accolto a suon di "C’è solo un capitano", comparso alla Continassa nello scorso mese e poi in due foto diventate virali. Quella con Lapo Elkann di quasi una settimana fa e quella postata ieri proprio dall’ex capitano al fianco di Chiellini e Bonucci, piuttosto iconica, che ha contribuito al dibattito scatenato non solamente sui social.



Sogni mischiati con dubbi e domande su eventuali prossime mosse ai piani alti del club. Quale sarà il futurO? Sarà lo stesso futuro - ricorda Tuttosport - che stando al contenuto della recente lettera agli azionisti di Exor, la holding di famiglia, non subirà scossoni. John Elkann sostiene il cugino Andrea Agnelli e il nuovo management, con l’ad Maurizio Arrivabene e il ds Federico Cherubini direttore sportivo in qualità di figure di spicco designate per rilanciare la società. Ad oggi questa è la posizione, anche se la tifoseria juventina nel rivedere Del Piero allo Stadium ha ritrovato vecchie e forti emozioni.