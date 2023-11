Negli ultimi giorni si è parlato un po' meno di Samardzic in ottica Juve anche se l'intesa c'è e l'Udinese migliora nella gestione Cioffi, arrivato da poche settimane per sostituire Sottil. Le condizioni per poter passare all'ultima fase della trattativa potrebbero arrivare nelle prossime settimane, dipenderà appunto anche dalla posizione in classifica del club friulano, che non vorrebbe privarsi di Lazar a metà stagione.