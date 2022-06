Un nuovo incontro tra le dirigenze di Juventus e Torino per cercare di sbloccare la situazione riguardo a Rolando Mandragora è previsto nei prossimi giorni. Lo riferisce Calciomercato.com. L'obiettivo dei granata è ottenere un nuovo sconto: i granata hanno un'opzione per il diritto di riscatto del centrocampista di proprietà della Juve, ma ritengono eccessiva la richiesta di 14 milioni (nel caso fosse scattata la clausola per l'obbligo di riscatto al Torino sarebbero bastati 9 milioni per acquistare il giocatore). Nel corso dell'incontro si parlerà anche del futuro di Marko Pjaca, sebbene il Torino non sembri intenzionato a esercitare la clausola per il diritto di riscatto.