Dejan Kulusevski è un nuovo acquisto della Juve che, in teoria, sarebbe dovuto arrivare a Torino già tra due giorni. La crisi coroanvirus, però, ha cambiato tutto, anche il futuro della stellina svedese che ieri contro l'Inter ha giocato l'ennesima grande partita della sua stagione. Acquistato dalla Juve per 44 milioni di euro, bonus compresi, Kulusevski resterà in prestito al Parma fino al termine della stagione, quindi fino al 31 agosto. Poi potrà finalmente iniziare il suo percorso con la maglia bianconera.