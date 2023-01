Tra le squadre interessate a De Paul c’è la Juve. Ma a che prezzo? Per caratteristiche tecniche è la mezzala ideale per l’idea di calcio di Max Allegri e, come riportato da cm.com, qualche contatto tra le parti c’è stato anche di recente ma tutto dipenderà dalle condizioni dell’Atletico Madrid. Dalla Spagna si parla di una valutazione di circa 36 milioni: tanti, forse troppi per una Juve che ha le mani legate fino al 18 gennaio, data dell’Assemblea dei soci, e che potrebbe valutare una acquisizione a titolo temporaneo per poi provare a definire il tutto solo la prossima estate.