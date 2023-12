Laha attraversato un periodo di instabilità difensiva, subendo almeno un gol in cinque delle ultime sei partite di campionato. Questa serie negativa segue una fase precedente in cui la squadra aveva ottenuto sei clean sheets consecutive nelle sei partite precedenti. L'andamento altalenante della difesa suggerisce una fase di adattamento e sfide nella solidità difensiva del team. La Juventus ora cercherà di ripristinare la coesione difensiva per consolidare la propria posizione in classifica, lavorando per trovare un equilibrio tra la sicurezza dietro e la pericolosità in attacco nelle prossime sfide di campionato.