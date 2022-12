La Serie A sta affrontando la sosta invernale più lunga nella storia e fino a mercoledì 4 gennaio non vedrà in campo nessuno. Premier League, Liga e Ligue1 ripartono prima di Capodanno, mentre le squadre italiane saranno costrette a fare gli straordinari nel 2023 con 23 giornate in 5 mesi, oltre alle coppe. Per esempio