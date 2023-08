Le parole di Lucianosu Libero:"Passo falso della Juve contro il Bologna. Completamente un’altra squadra rispetto a quella vittoriosa a Udinese. Male il centrocampo con Rabiot e Locatelli, bene Vlahovic nonostante sia stato servito poco, male sia Bremer nella marcatura di Zirkzee che Alex Sandro. Sembrava, insomma, tornata ad essere la squadra che nel recente passato veniva criticata per il non gioco e con lei il suo mister Allegri, in una gara tra l’altro costellata dai grandi errori sia arbitrali che del Var. Tant’è che Rocchi fermerà l’arbitro Di Bello e i componenti del Var".