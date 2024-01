Juve, le parole di Marotta su Cristiano Ronaldo

Ospite del podcast di Fedez, "Wolf - Storie che contano", l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro ripercorrendo i risultati ottenuti finora, ma anche il suo passato alla Juventus che oggi è rivale nella corsa scudetto.- "L’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juve non ha portato i risultati sperati. Diciamo che il suo apporto non ha corrisposto alle grandissime aspettative che c’erano per il suo arrivo".