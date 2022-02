Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, arriva una piccola stoccata a Cristiano Ronaldo con riferimento a Dusan Vlahovic: "Vlahovic pensa al gol, ma non è un grande egoista come il predecessore. Un centravanti così la Juve non lo aveva da una vita: Higuain non è mai stato devastante, quella di Cristiano Ronaldo era una storia fuori tempo massimo. Con Vlahovic la Juve non avrebbe perso punti contro Empoli, Sassuolo e Udinese. Che differenza con l’andata allo Stadium: lì era stato un vagare disperato e impotente attorno all’area di Andreazzoli".