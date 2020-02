L'emergenza per il coronavirus ha chiuso al pubblico la Serie A, almeno per la prossima giornata. Una manovra preventiva che è stata accolta con favore da tutti, visto che il rischio di un ulteriore rinvio in blocco avrebbe creato ancor più problemi logistici nel calendario intasato delle squadre. Così, preso atto di una mossa quasi inevitabile, ecco che le varie squadre si fanno i conti in tasca, sulle potenziali perdite. Specialmente, la Juventus, che domenica ospita l'Inter in quella che, in piena normalità, sarebbe stata una gara da sold out. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno incassato ben 21 milioni su 74 provenienti dallo Stadium solo per attività extra campo: musei e ristoranti, infatti, negli stadi di oggi, contano quasi quanto la partita, anche a bilancio. Infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, per i match di cartello, ogni squadra incassa circa 300 mila euro di merchandising.