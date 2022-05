Come racconta Gazzetta, si vince, alla periferia della Juventus: Women scudettate per la quinta volta, Primavera alla Final Four di Youth League, ora anche l’Under 23 ai quarti dei playoff di Serie C, là dove non era mai arrivata, in corsa per una clamorosa promozione. Nell’anno in cui per la prima volta dal 2011 la squadra dei “big” chiude senza aggiungere nulla alla bacheca dei trofei, le formazioni di “contorno” fanno parlare di sé. La seconda squadra, in particolare, alla sua quarta stagione di esistenza, dopo aver chiuso all’ottavo posto nel girone A, ha eliminato Piacenza, Pro Vercelli, Renate e adesso aspetta la doppia sfida col Padova: la strada verso la Serie B è lunga, ma come dice il tecnico Lamberto Zauli «questo gruppo gioca con la mente libera, può fare qualsiasi cosa».