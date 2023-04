DaConsiderando tutte le competizioni, Adrien Rabiot è uno dei due centrocampisti della Serie A in doppia cifra di gol in questa stagione (10 reti), raggiunto stasera da Mattia Zaccagni. Da inizio febbraio nessun centrocampista dei top-5 campionati europei ha segnato più gol di Adrien: cinque reti, come Gabri Veiga e Bukayo Saka.