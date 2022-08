Quella di ieri è stata una vittoria schiacciante e che ha portato molte certezze in casa Juve. Inevitabile pensare in un primo momento alla coppia che ha messo il sigillo sulla gara, formata da Di Maria e Vlahovic, ma sono state degne di nota anche le prestazioni di altri elementi della squadra. Una su tutte è stata quella del brasiliano, uscito a testa altissima e soprattutto tra gli applausi (quasi dimenticati) dello Stadium.- Già, perchè se consideriamo quali erano i rapporti tra la tifoseria e l'ex Porto fino ad un mese fa, allora sarebbe stato facile immaginare uno scenario diverso da Torino per l'esterno sinistro. Ma l'ottima prova del giocatorecapace di incunearsi all'interno dell'area avversaria come i 'bei vecchi tempi'. Sua infatti l'azione di forza che ha portato i bianconeri a procurarsi un 'mezzo rigore' dopo appena 60 secondi di gioco, salvo poi non essere stato assegnato. Ma di azioni analoghe se ne sono viste per quasi tutti i 90 minuti, dimostrando un atteggiamento diverso che sembra averlo fatto rinascere in questa fase di pre campionato. Ora i tifosi juventini si augurano che questa performance possa durare da qui al termine della stagione, il che