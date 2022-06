"Che spettacolo!". Sono tantissimi i tifosi che hanno apprezzato la seconda maglia della Juventus in vista della prossima stagione: sono state pubblicate le prime foto della casacca che accompagnerà i bianconeri nella prossima stagione, di fatto in trasferta.



E se la prima maglia era entrata nel vortice della discussione, stavolta non ci sono punti di domanda: è piaciuta davvero a tutti, in particolare ai tifosi social, che non vedono l'ora di vederla indossata da Paul Pogba.



Dai un'occhiata alla gallery dedicata qui in basso e leggi i commenti.