Bellissima atmosfera ieri all', finalmente sold out in occasione del match tra. Il popolo bianconero ha decisamente risposto all'appello, creando un meraviglioso spettacolo e trascinando la squadra a una convincente vittoria per 3 a 1. E il club, oggi, ha voluto rendere omaggio ai propri tifosi attraverso un video, eccolo qui sotto.