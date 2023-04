Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il giro di affari è in costante aumento, come il numero dei mandati che vengono conferiti ogni anno. Nel 2015 la cifra complessiva destinata ai procuratori dalla Serie A è stata 84,4 milioni di euro, con la Juve che in quell’anno ha pagato 6,3 milioni. Mentre nel 2022 sono diventati oltre 51, con il passaggio da 22 mandati a 65 (compresi quelli per la formazione Next Gen).Nel 2015, tra intermediari italiani e stranieri, i mandati in Serie A erano stati 360. Otto anni dopo sono diventati 709, quasi il doppio. E la spesa? Quasi triplicata ovvero 205 milioni.: il club bianconero ha messo a bilancio oltre 270 milioni per i mandati degli agenti, quasi il 21% dell’intera A. Ha speso quasi il doppio della seconda in classifica ovvero l’Inter che ha superato i 150 milioni come la Roma.