che, sui propri social, ha condiviso le foto dell’allenamento odierno, in preparazione al Derby della Mole di venerdì sera.Un passo indietro: a fine gennaio,. Insieme a lui la compagna Alice Campello, il padre ed il suo procuratore Juanma Lopez. Momenti delicati: ile, in particolare,spingevano per portarlo in blaugrana, mentre dall’altra parte l’Atletico Madrid non era intenzionato a cederlo ad una diretta concorrente nella Liga. Intercettato dai cronisti spagnoli, rabbuiato in viso, le uniche dichiarazioni furono: "Non ho idea di cosa volete che vi dica". Erano i giorni del passaggio diin bianconero,. È stato il tecnico livornese, insieme alla dirigenza, a rassicurare Morata sul suo futuro prossimo alla Juventus. L’inserimento di Vlahovic lo ha spostato, ma non a bordocampo come si sarebbe potuto pensare, ma all’esterno del terreno di gioco. In quella posizione, nelle ultime uscite,. Prestazioni di altissimo livello e giocate determinanti, che impongono più di una riflessione all’interno degli uffici della Continassa. La cifra precedentemente pattuita con l’Atletico Madrid – 35 milioni di euro -, è troppo alta; ma se il club spagnolo accettasse di diminuire la richiesta economica,