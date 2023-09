Dusanè una gran bella notizia in questo inizio di stagione della. Anche per un dettaglio - che poi tale non è - che non è passato inosservato nel match contro la. Prima di ieri sera, infatti, in Serie A l'attaccante serbo aveva segnato solo cinque volte con il destro, considerato il suo piede "debole", con cui poche ore fa all'Allianz Stadium ha invece realizzato due gol. Una "scoperta" più che confortante, che non può che lasciare sensazioni positive in vista del prosieguo della stagione.