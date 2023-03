Ospite a sorpresa a pranzo



Che sorpresa in casa! A poche ore dal Derby d'Italia che si giocherà stasera a Milano, Westonha fatto visita alla squadra bianconera durante il pranzo, mentre la squadra bianconera si trova in ritiro in un albergo del capoluogo lombardo. Saluti e abbracci con gli ex compagni per il centrocampista oggi in forza al Leeds. Una visita di certo gradita per un ragazzo che si é fatto voler bene nello spogliatoio. Curioso il saluto speciale con Di Maria, con il quale si era creato un rapporto speciale nei primi mesi della stagione.