Serata da dimenticare, quella di ieri, per. Il centravanti serbo colleziona due record negativi, uno assoluto in Serie A e l'altro nei soli 90 minuti di Marassi, come riporta la Gazzetta dello Sport: "Al fischio finale, le palle giocate dalla stella bianconera sono state nove: nessuno dei 22 titolari di ieri sera ne ha toccate di meno. La migliore sul gol annullato a Rabiot, con la finta a eludere Colley e il passaggio vincente per la stoccata del francese. Tutto vanificato dalla posizione del centravanti serbo in partenza: fuorigioco sul filtrante di Miretti. E proprio gli offside stanno diventando un problema nel problema. Vlahovic è il re della classifica dei giocatori di Serie A più volte (ben sei) fermati dalla bandierina degli assistenti. Una triste corona, che testimonia come Dusan cerchi in tutti i modi spazi e movimenti per farsi servire dai compagni, ma senza grandi risultati".