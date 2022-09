Dal sito della Lega Serie A:La Juventus non vince in trasferta dal 25 aprile 2022, al giorno della partita saranno 146 giorni; i bianconeri non aspettano così tanto tempo tra due successi esterni di Serie A TIM dal 19 settembre 2010, quando vinsero contro l’Udinese a 197 giorni di distanza dal 2-1 contro la Fiorentina del 6 marzo 2010.