Mattia Perin e Paulo Dybala, un portiere e un attaccante. Ma anche due ragazzi che vanno d'accordo e amano scherzare. In questi giorni il portiere si allena con la Juventus alla Continassa in attesa di conoscere la prossima destinazione, mentre la Joya lavora per recuperare dalll'infortunio del mese scorso. Al termine dell'allenamento di ieri, su Instagram, Perin ha pubblicato una foto di una sua parata in tuffo. Al che Dybala ha commentato "Sei fortunato che non c'ero io". Sull'estremo difensore classe '92 c'è ancora l'interessamento del Genoa, sua ex squadra.