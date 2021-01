2









Partita davvero sfortunata per la Juventus. Dopo il ko di McKennie si è infortunato anche Paulo Dybala: l'argentino è finito a terra dopo un contrasto con Junior Traoré, ha provato a rientrare in campo ma l'argentino zoppicava in campo. Niente da fare, secondo cambio per Pirlo: fuori Dybala e dentro Kulusevski, che è stato costretto a scaldarsi in campo durante i momenti di pausa. Continua la sfortuna per la Juve, che dopo le positività al Covid di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt, nel primo tempo ha già fatto due sostituzioni per infortunio usando due slot per i cambi. E presto potrebbe esserci anche la terza - e il terzo e ultimo slot - perché Chiesa ha finito il primo tempo zoppicando a causa di un intervento a forbice di Pedro Obiang, espulso per il brutto fallo.