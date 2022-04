Una serata magica per Paulo Dybala, nonostante non sia partita nel migliore dei modi. Il numero 10 della Vecchia Signora è riuscito a cancellare una prestazione negativa con un gol pesantissimo nel finire di primo tempo della partita contro il Sasssuolo e, come riporta Opta:



"81 - I gol in Serie A per Paulo Dybala con la maglia della Juventus: l'attaccante argentino aggancia Cristiano Ronaldo al 10° posto dei migliori marcatori nella storia del club bianconero nella competizione. Segno".