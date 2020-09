Moise Kean torna al gol. Proprio nel momento in cui più si parla di lui sul mercato, con la Juve che lo vorrebbe come vice numero 9 di livello, il giovane attaccante ritrova la rete. Un fatto sempre importante per chi gioca là davanti. Classe 2000, ha vissuto una stagione complessa, così come l'ambientamento a Liverpool, sponda Everton. Ancelotti vorrebbe rilanciarlo, la società non vuole svenderlo o regalarlo dopo i 30 milioni spesi lo scorso anno, la Juve vorrebbe riportarlo a casa. Lui, intanto, torna a segnare. E questo non può che far piacere.