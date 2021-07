può liberarsi dalla Fiorentina a prezzo di saldo. Lo sa bene la Juventus, che sta valutando il suo profilo in caso di cessione di un difensore (Demiral su tutti): il serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 e ha fatto sapere di non volerlo rinnovare, il club viola dovrà piazzarlo in questo mercato per non perderlo a zero tra un anno. Il rischio è concreto, per questo la richiesta iniziale di 25 milioni è scesa fino a 15, come racconta La Gazzetta dello Sport.