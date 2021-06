Il nostro direttore editoriale Marcello Chirico ha espresso su Calciomercato.com alcune considerazioni su Cristiano Ronaldo e la sua possibile partenza dalla Juventus: "Alla Juve si sono create tutte le condizioni per poter perdere mister 5 Palloni d’Oro, quello che fino all’altroieri veniva presentato con orgoglio come il pezzo pregiato della casa. Adesso, se andasse via, sembra quasi farebbe un piacere a tanti. Personalmente la ritengo invece una sconfitta, oltre che un danno a livello d’immagine. Gli Agnelli che non possono permettersi Ronaldo, sembra un paradosso, una barzelletta. Al Barcellona, dove il club catalano non naviga nemmeno lui in una situazione finanziaria florida, se ne guardano bene dal cacciare Messi, che costa ancora più del suo rivale di sempre. A Torino, invece, stanno per farlo con Ronaldo, salvo poi magari venderla come 'una decisione presa da Cristiano'. Quello per il quale il presidente era volato in elicottero fino in Grecia per brindare, insieme a lui e al suo procuratore, a ciò che la stampa battezzò come l’affare del secolo. Solo tre anni dopo saremmo già al divorzio consensuale. Si fa fatica a crederlo. Delle due l’una: o si sbagliò a suo tempo a prenderlo, o si sta clamorosamente sbagliando ora".