Andrea Cambiaso ha già dimostrato di poter giocare in più posizioni ed è un jolly per Allegri. Contro l'Inter, a meno di sorprese sarà titolare, ma in che ruolo? A logica, considerando le assenze e i dubbi in mezzo al campo, l'esterno classe 2000 dovrebbe agire sulla fascia destra, che potrebbe essere lasciata libera da Mckennie, "costretto" a tornare nei tre di centrocampo vista la situazione.