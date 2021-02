4/5 - La #Juventus ha vinto la semifinale di andata di Coppa Italia in quattro delle ultime cinque occasioni (1N), di cui due volte contro l’Inter – 3-0 nel gennaio 2016 in precedenza. Habitat.#InterJuventus #CoppaItalia — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 2, 2021

Come sempre i dati Opta permettono di avere una dimensione più precisa e ampia delle situazioni calcistiche che andiamo a osservare. Ecco qui di seguito un dato che spiega molto bene cosa voglia dire la mentalità di una grande squadra come la Juventus, dopo la vittoria sui nerazzurri di stasera per 2-1 in rimonta a San Siro.