Andrea Pirlo mischia le carte nell'attacco della Juventus. Senza Cristiano Ronaldo positivo al Covid, l'allenatore bianconero ha convocato Dybala per la trasferta di stasera con il Crotone ma l'argentino sarà in dubbio fino all'ultimo per una gastroenterite che l'ha costretto anche a saltare la doppia sfida con la nazionale. Se non dovesse farcela, Pirlo è pronto a lanciare dal primo minuto Federico Chiesa, al debutto con la maglia della Juve. Sicuri del posto Dejan Kulusevski e Alvaro Morata, in un 3-4-1-2 che può facilmente diventare 3-4-3. Possibile quindi un tridente nuovo e inedito, per una Juve che sta cambiando pelle.