La partita, si sa, è sempre sentitissima. E anche il popolo bianconero ha già risposto presente. Risulta già sold out, infatti, il settore ospiti dello stadio "Artemio Franchi" in vista della sfida di domenica tra: circa 2.300 i posti disponibili, già tutti occupati dai tifosi della Vecchia Signora che quindi sono pronti a sostenere la squadra al massimo anche in trasferta.