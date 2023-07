Sfoltimento e tagli. La Juve, in queste settimana, ha già lavorato e chiuso i primi addii, tra giocatori in scadenza di contratto e rientri dai prestiti. Ma quanto ha risparmiato? Già un totale di 18 milioni di euro netti viste le partenze di Leandro, rientrato al Psg dopo un anno di prestito che aveva un ingaggio da 7 milioni, e ai contratti non rinnovati di Angel(ingaggio di 6 milioni) e Juan(5). Lo riporta la Gazzetta dello Sport.