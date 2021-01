Il rischio che Radu Dragusin lasci la Juventus a parametro zero c'è. Il difensore classe 2002 è in scadenza di contratto con i bianconeri che hanno già pronto sul tavolo il rinnovo. Le firme però tardano ad arrivare e così si sono fatti avanti tre club: il Lipsia, che ha già presentato un'offerta agli agenti del giocatore, il Tottenham e il Newcastle, che per ora hanno sondato entrambe il terreno con l'entourage del difensore romeno. La Juve non vuole privarsene, ma per blindarlo serve mettere nero su bianco.